В США захотели запретить выход страны из ракетного договора

Конгрессмен палаты представителей США Тулси Габбард внесла на рассмотрение законопроект, запрещающий стране выходить из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщается на ее персональном сайте.

По словам Габбард, решение президента США Дональда Трампа о выходе из ДРСМД увеличивает риск начала ядерной войны, который на данный момент «выше, чем когда-либо в истории». Это, в свою очередь, угрожает безопасности страны и усугубляет ее внутренние проблемы.

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«Мой законопроект поддержит Договор РСМД, предотвратит эскалацию новой холодной войны и новой гонки вооружений, а также защитит деньги налогоплательщиков», — отметила конгрессмен.

США приостановили выполнение обязательств по ДРСМД со 2 февраля. По заявлению американской стороны, причиной этого стало систематическое нарушение условий соглашения со стороны Москвы, тогда как Вашингтон продолжает их соблюдать. Россия ответила зеркальными мерами.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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