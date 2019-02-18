Воробьев обсудил вопросы защиты прав дольщиков

Подмосковье перейдет на новую систему опалы недвижимости на стадии строительства, которая обезопасит деньги покупателя, заявил губернатор Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства. Его цитирует корреспондент Ленты.ру в понедельник, 18 февраля.

«С 1 июля мы переходим на эскроу-счета. Вся система будет работать по другому и цель этой реформы — гарантированное предоставление жилья человеку, который заплатил деньги. Это необходимо для того, чтобы избежать обманутых дольщиков», — сказал глава региона.

Воробьев поручил представителям строительной области подготовиться к переходу на новый формат. Он подчеркнул недопустимость каких-либо ошибок.

«Мы будем дальше поощрять малоэтажное индивидуальное строительство в Подмосковье — это наша стратегическая задача», — заключил губернатор.

Также в ходе совещания Воробьев поручил главам муниципалитетов проследить за качеством уборки улиц, наледи и сосулек.

В прошлом году около девяти тысячи дольщиков получили жилье в Московской области.

При оформлении сделки с недвижимостью через так называемый счет эскроу банк блокирует средства до окончания строительства и перечисляет их застройщику только после передачи квартиры.