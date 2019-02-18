Путешествия
 
Последние новости
Арест американского инвестора ударил по экономике России
Депрессивным москвичам рекомендовали больше спать и меньше пить 
Лавров указал на саботаж помощи беженцам со стороны США
Фанатская теория указала на ключевую роль Серсеи в финале «Игры престолов»
Названа минимальная стоимость квартиры с ремонтом в Москве
В Польше отменили визит в Израиль из-за «сотрудничества с нацистами»
Российский телеведущий вспомнил о встрече с выдуманным китайским министром
Московский школьник поспорил и ударил полицейского 
В ДНР уточнили детали «атаки украинских беспилотников»
Новости партнеров

Пьяную пассажирку выставили из самолета за ненависть к детям

Перейти в «Мою Ленту»

Пассажирка самолета JetBlue, следовавшего из Форт-Лодердейла в Лас-Вегас, была выставлена из самолета из-за неподобающего поведения. Об этом сообщает News.com.au.

Сперва 32-летняя Валери Гонсалес разозлилась, когда узнала, что будет сидеть рядом с ребенком. «Я не буду сидеть с ****** (чертовым) трехлетним ребенком! Я пила весь день», — возмутилась женщина.

Затем она плюнула в пассажирку, сидящую перед ней, возмутившись, что ее снимают на камеру. «Ты что, записываешь меня? Хочешь сделать это видео вирусным, сука?» — вопила Гонсалес.

Сотрудники авиакомпании вывели пассажирку вывели из самолета, посадили в инвалидное кресло и вывезли из терминала. Гонсалес попыталась вернуться на борт и ударила сотрудницу аэропорта, после чего ее арестовали.

В феврале мать двухлетней девочки пристыдила мужчину на странице в Facebook за то, что он с явным раздражением реагировал на ее ребенка в полете. Она написала, что весь перелет он вздыхал и постоянно оборачивался на нее, и также добавила, что дети — наше будущее, и поэтому к ним нужно быть терпимее.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Drunk flyer kicked off plane, arrested for disgusting act
Мать публично унизила раздраженного ее дочерью мужчину
Новоиспеченная мать отомстила прозвавшему ее толстухой хаму
Путешествия
Путешествия00:0314 февраля

«Не мочитесь по углам!»

Сыр, поезда и вода по колено. Чем Переславль-Залесский влечет москвичей
21:5315 февраля

Скорпион пробрался в салон самолета и всполошил пассажиров

10:0319 января

Власти Бали решили нажиться на туристах

04:5717 февраля

В Амстердаме решили исключить проституток из списка достопримечательностей

Путешествия00:0517 января

«Здесь дорого все и крайне тяжко»

Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
18:4515 февраля

Названы лучшие дни недели для бронирования отелей и авиабилетов

17:10 3 января

В Израиле запретили ходить к проституткам

10:5915 февраля

Круизный лайнер снес часть причала и шокировал пассажиров

Путешествия00:0611 февраля

«Вы можете почувствовать себя опустошенными»

История россиянки, получившей работу мечты и объездившей 25 стран за год
16:5715 февраля

Ревнивая жена порубила дом и заставила мужа клясться в верности на Библии

14:31 1 февраля

Российский хостел стал одним из лучших в мире

07:3415 февраля

Россияне скинулись на покупку 13 авиабилетов для двоих больных детей

Россия
«Преподаватель ожидает секса с молоденькой, а не суда»
Россиянка решила избавить студенток от домогательств и унижений в университетах
«Везде гадят и уезжают»
Зачем китайцы скупают земли в Сибири и чем они раздражают россиян
«Вытащить человека из депрессии может только любовь»
Россиянин из глубинки лишился конечностей, но стал знаменитым спортсменом и покорил мир
Вероника Науменко с мамой«Кислород падает, и она моментально синеет»
Маленькая Вероника задохнется без прибора для очищения легких. Вы можете ей помочь
Россияне возмутились принудительному выселению 92-летней пенсионерки-инвалида
Песков прояснил вопрос с выплатами родственникам бойцов ЧВК Вагнера
Шестилетний ребенок ночь блуждал в московском лесопарке и вышел к людям
Все материалы
Мир
Сергей Лавров, министр иностранных дел РоссииНовый мировой беспорядок
Хаос и своенравие России: что обсуждали в Мюнхене главные политики мира
В Польше отменили визит в Израиль из-за «сотрудничества с нацистами»
Лавров указал на саботаж помощи беженцам со стороны США
Польша захотела извинений от Израиля за «сотрудничество с нацистами»
Время для снятия санкций с России оказалось неподходящим
«Угроза не исчезла»
 
«Китайцы шли цепями на пулеметы»
40 лет назад началась война главных коммунистических держав Азии. СССР остался не у дел
Все материалы
Бывший СССР
Русские сети
Литовская контрразведка разоблачила агентов Москвы. Они следили за судьями и прокурорами
США пожаловались на нежелание России вести переговоры по Украине
Белоруссия решила скорректировать план обороны страны
Грузинские туристы за одну ночь устроили серию краж в Киеве
Саакашвили вычислил у себя процент грузинской крови
Порошенко назвал нынешнее положение Украины историей успеха
Первый президент Украины объявил Донбасс «другой страной»
Все материалы
Экономика
До последнего вздоха
Эти компании рассчитывают на вашу скорую смерть. Она принесет им миллионы
Россияне останутся без дешевых автомобилей
«Северному потоку-2» снова усложнили жизнь
Венесуэльские нефтяники опровергли заморозку счетов Газпромбанком
У российского бизнеса появилась надежда
Медведев назвал «неверной трактовкой» планы забрать у бизнеса сверхдоходы
В Европе отказались от Sukhoi Superjet
Все материалы
Силовые структуры
«Надо убивать!»
Главный киллер России создал секту безжалостных убийц. Его «братья» ликвидировали 60 человек
Кровавая жатва
Все преступления банды Джако — главного киллера России: справка «Ленты.ру»
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Банда главного киллера России предстанет перед судом в Москве
Кредиторы забрали ребенка у россиянки из-за долгов
Новость о задержании смертников со взрывчаткой в Сургуте оказалась ложью
Подростков-арестантов спрячут от криминала в женском СИЗО
Все материалы
Наука и техника
Атомный поезд
Что станет с Россией после ядерной войны и как в ней выжить — «Метро: Исход»
Обратная сторона
Ужасы и быт Второй мировой войны глазами неизвестного солдата вермахта
Откатал свое
Он был лучшим исследователем Марса, но погиб в песчаной буре. История Opportunity
В Китае показали высокоскоростной поезд для России
Работу дрона-камикадзе от «Калашникова» показали на видео
Все материалы
Спорт
Фрэнсис Нганну и Кейн ВеласкесСлавная охота
Африканский Хищник нокаутировал легенду UFC за 26 секунд
Бывший чемпион UFC объяснил поражение на 26-й секунде боя
Российская биатлонистка приехала в Канаду и оглохла
Хоккеист умер во время матча в Новосибирске
Игрок НХЛ на скорости просунул клюшку между ног и забросил шайбу
Бывший футболист «Зенита» принес команде победу дальним ударом с лета
Бывший чемпион UFC продержался в клетке 26 секунд
Все материалы
Культура
«Я пришел на дискотеку, чтобы снять тебя и стресс»
Россию захватывают хиты про наркотики и рейвы под музыку 1990-х
Елизавета IIПогром и шатания
Как королева Елизавета, Тереза Мэй и Борис Джонсон стали героями
«Усатая Джоконда» Марселя Дюшана«В этом не было ничего непристойного»
Он изображал трансвестита, восхищался писсуарами и изменил мир
Режиссер «Кислоты» объяснил популярность наркотиков у молодежи
Фанатская теория указала на ключевую роль Серсеи в финале «Игры престолов»
Актера сериала «Интерны» ранили из ружья во время съемок
Баста извинился за слова о пенсиях после обзора BadComedian на «Клубаре»
Все материалы
Интернет и СМИ
Звезду «Что? Где? Когда?» обвиняют в подкупе ради выигрыша
Что известно о самом громком скандале в истории «Кто хочет стать миллионером?»
«Я сейчас же поеду в больницу»
Эти блогеры всю жизнь развлекали незнакомых людей. Зрители отплатили им сполна
Невеста упрекнула давнюю подругу в лишнем весе и передумала звать ее на свадьбу
В Forbes назвали признак богатого россиянина
Сказке конец
Магия в жизни обычных людей на снимках лучших фотографов мира
Муж Скабеевой объяснил полутораминутное молчание в эфире украинского канала
Обнаружена китайская база данных слежки за миллионами уйгуров
Все материалы
Ценности
Голливудский пророк
Виллы, спорткары и собственный флот. Как жил основатель церкви сайентологии
«Женщины одеваются так безвкусно, вам надо поднимать страну»
Российские дизайнеры научились делать качественные вещи. Их даже готовы покупать
«Они сказали, что я позорю себя и семью»
Арабские женщины курят, пьют и водят машины. Их не страшат тюрьма и плети
Пристыженные тучные женщины обиделись на мир и запротестовали
Ким Кардашьян вновь вышла в свет в откровенном наряде
Леди Гага набила татуировку с ошибкой и списала оплошность на алкоголь
Невеста решила выгнать лучшую подругу со свадьбы из-за большой груди
Все материалы
Путешествия
«Не мочитесь по углам!»
Сыр, поезда и вода по колено. Чем Переславль-Залесский влечет москвичей
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Вы можете почувствовать себя опустошенными»
История россиянки, получившей работу мечты и объездившей 25 стран за год
Скорпион пробрался в салон самолета и всполошил пассажиров
В Амстердаме решили исключить проституток из списка достопримечательностей
Названы лучшие дни недели для бронирования отелей и авиабилетов
Круизный лайнер снес часть причала и шокировал пассажиров
Все материалы
Из жизни
Без лица
Эти люди обливались кислотой и бежали из страны, чтобы исчезнуть. Этого оказалось мало
«Доживу до 180 лет, если выживу»
Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
«Страх катастроф толкает нас к вере в ведьм»
Цыгане совместили магию и технологии. Получилось дико, но выгодно
Студентка легла спать с головной болью и проснулась с новорожденной дочерью
Родители напоили подростка китайской водкой и чуть не убили его
Женщина похудела из-за рака и списала это на успех диеты
Врач весом полтора центнера похудел вдвое ради пациентов
Все материалы
$50 000 за шиномонтаж, сэр!
Сколько стоит обслуживать культовый суперкар McLaren F1?
Тест нового Мерседеса GLE
Теперь мы знаем, какими будут автомобили Mercedes-Benz в следующие семь лет
10 отличных коубов с автомобилями
Смешные ролики на нашу любимую тему — смотреть со звуком!
Машина времени
Длительный тест Volvo V90 Cross Country: почти плачем после первого знакомства
Ford представил «заряженный» Focus ST нового поколения
Aurus Senat принял участие в соревнованиях водителей ФСО
Появилась информация о самом мощном Kia Ceed и шутинг-брейке Proceed для РФ
Все материалы
Дом
«У меня глаз начал дергаться, спать не могла»
Пара из Подмосковья накопила на «сталинку» и столкнулась с ее неприятным прошлым
Без огней, небоскребов и людей
Европеец переплыл океан и увидел другую Америку
Метры эпохи
Эти шедевры советской архитектуры были забыты. Теперь квартиры в них стоят миллионы
Самую дешевую московскую квартиру нашли в Коптево
Названа минимальная стоимость квартиры с ремонтом в Москве
Названы лучшие города России для заработка на коммуналках
Россиянам пообещали новые сроки отключения горячей воды
Все материалы