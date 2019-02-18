Пьяную пассажирку выставили из самолета за ненависть к детям

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Пассажирка самолета JetBlue, следовавшего из Форт-Лодердейла в Лас-Вегас, была выставлена из самолета из-за неподобающего поведения. Об этом сообщает News.com.au.

Сперва 32-летняя Валери Гонсалес разозлилась, когда узнала, что будет сидеть рядом с ребенком. «Я не буду сидеть с ****** (чертовым) трехлетним ребенком! Я пила весь день», — возмутилась женщина.

Затем она плюнула в пассажирку, сидящую перед ней, возмутившись, что ее снимают на камеру. «Ты что, записываешь меня? Хочешь сделать это видео вирусным, сука?» — вопила Гонсалес.

Материалы по теме Врагу не пожелаешь Как съездить в отпуск с детьми и выжить

Сотрудники авиакомпании вывели пассажирку вывели из самолета, посадили в инвалидное кресло и вывезли из терминала. Гонсалес попыталась вернуться на борт и ударила сотрудницу аэропорта, после чего ее арестовали.

В феврале мать двухлетней девочки пристыдила мужчину на странице в Facebook за то, что он с явным раздражением реагировал на ее ребенка в полете. Она написала, что весь перелет он вздыхал и постоянно оборачивался на нее, и также добавила, что дети — наше будущее, и поэтому к ним нужно быть терпимее.

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