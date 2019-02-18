Подростков-арестантов спрячут от криминала в женском СИЗО

В Москве несовершеннолетних арестантов из мужского СИЗО №5 планируют перевести в женский СИЗО №6, чтобы защитить их от воздействия криминальной субкультуры. Об этом со ссылкой на начальника столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Сергея Мороза сообщает РЕН ТВ.

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По словам Мороза, женщины менее подвержены криминальной субкультуре, чем мужчины — а потому подростки в женском изоляторе (в настоящее время там есть 100 свободных мест) будут надежнее защищены от дурного влияния. Представитель ФСИН также добавил, что в СИЗО №6 планируют создать прогулочный дворик для занятий спортом — подобный уже есть в «Бутырке».

16 декабря 2018 года замглавы ФСИН России Валерий Максименко заявил, что Бутырский следственный изолятор в центре Москвы решено закрыть.

Максименко пояснил, что ранее ФСИН планировала закрыть только СИЗО «Пресня» и за свой счет построить новый изолятор на две тысячи мест. Однако затем мэрия Москвы вышла с предложением закрыть также «Бутырку» с «Матросской тишиной» и вместо трех старых изоляторов построить новый, рассчитанный на пять тысяч заключенных. Работы будут вестись за счет бюджета города.

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