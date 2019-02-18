Выпившая бывшая жена Шнурова рассказала о совместной жизни и женитьбе музыканта

Бывшая жена музыканта Сергея Шнурова Матильда рассказала о совместной жизни и разводе в интервью. Видео опубликовано на YouTube-канале «Ксения Собчак».

Интервью состоялось после вечеринки в честь празднования дня открытия ресторана Матильды. В кадре женщины в пижамах выпивали шампанское на кровати с лепестками роз. «О Сереже только хорошее могу сказать и хорошее могу вспомнить», — призналась Матильда. Она отметила, что бывший муж всегда поддерживал ее бизнес-проекты. «Баба должна работать, баба должна что-то делать», — вспомнила часто повторяемую шутку певца Матильда и добавила, что центр жизни солиста «Ленинграда» — женщина.

Когда Ксения Собчак спросила ее, жалеет ли она о чем-нибудь из совместной жизни, Матильда ответила: «Пока ни о чем. Просто это же только что было. Я еще не успела соскучиться». В конце интервью она призналась, что ее обескуражила информация о новом браке Шнурова: «Я еще в процессе обработки этой информации».

О разрыве музыканта с Матильдой стало известно в мае 2018-го, а уже в октябре того же года исполнитель выложил фотографию новой жены в свой Instagram.

Ранее в феврале Шнуров написал стихотворение о российском менталитете и насилии над женщинами, после того как стало известно об избиении Маратом Башаровым своей жены.

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