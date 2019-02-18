Российскую реактивную артиллерию оснастят умными взрывателями

Глава концерна «Техмаш» Владимир Лепин сообщил, что российские реактивные системы залпового огня (РСЗО) оснастят «умными взрывателями». Его слова передает ТАСС.

По словам Лепина, новый взрыватель сможет оценивать ситуацию и принимать решение о подрыве в необходимой точке траектории. Опытные образцы планируется создать к 2020 году, на данный момент имеются наработки проекта. Для серийного производства взрывателя потребуется еще несколько лет, отметил Лепин.

В октябре 2018 года «Техмаш» рассказал об облике перспективной малокалиберной реактивной системы залпового огня (РСЗО). Система будет применять спецснаряды и уже имеющиеся в войсках неуправляемые авиаракеты калибра 50-80 миллиметров.

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