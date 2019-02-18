Бренд показал китаянку без макияжа и оскорбил китайцев

Испанский масс-маркетный бренд Zara снял в рекламе модель с веснушками и оскорбил китайцев. Об этом сообщает South China Morning Post.

На фотографии крупным планом запечатлена китайская супермодель Ли Цзинвэнь (Li Jingwen) рядом с девушкой европейской внешности, они демонстрируют глянцевую и матовую помады цвета бордо.

Пользователей китайской соцсети Weibo возмутило неотретушированное лицо Ли Цзинвэнь: они решили, что Zara глумится над китайцами, открыто демонстрируя их «изъяны».

«Перед тем как представлять продукцию на китайском рынке, научитесь уважать вкусы китайцев. Я не понимаю, почему Zara выбрала лицо, покрытое веснушками?» — написала одна из них.

«Это значит, что у всех азиатских женщин тупые глаза и веснушки?» — возмутилась другая.

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Однако представитель Zara выступил в защиту рекламы. «У испанцев совершенно другие стандарты красоты, и они не собирались выставлять эту модель страшной. Они обычно не ретушируют фотографии моделей, и это — ее настоящее лицо», — заявил он.

Китайская пресса сравнила инцидент с ноябрьским скандалом, спровоцированным рекламной кампанией итальянского модного дома Dolce & Gabbana. В преддверии недели моды в Шанхае бренд выпустил ролик, на котором китайская женщина безуспешно пыталась есть итальянскую еду китайскими палочками, а голос за кадром вставлял по этому поводу едкие комментарии.

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