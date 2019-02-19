Российские священники возмутились бутылкой водки в форме часовни

В Красноярской епархии Русской православной церкви (РПЦ) раскритиковали новый дизайн упаковки водки местного производителя, которая недавно появилась в продаже. Об этом во вторник, 19 февраля, пишет NGS24.RU.

Сообщается, что фотография керамических емкостей со спиртным напитком, выполненных в форме часовни Параскевы Пятницы, была размещена 18 февраля в Twitter-аккаунте одной из местных жительниц. На снимке видны мини-копии часовни, стоящие на полке в супермаркете. В подписи к товару указано: водка «Енисей батюшка люкс» стоимостью 2599 рублей.

По данным издания, в местную епархию обратился один из прихожан. «Это переходит все границы! Православные борются с пьянством, а тут часовню используют как модель для водочной бутылки!» — заявил он.

Представитель РПЦ Андрей Скворцов отметил, что образ святыни не должен использоваться «для отравления души и тела человека». По его словам, епархия попытается воздействовать на производителя данной продукции.

«С точки зрения юридической, возможно, тут ничего не нарушено. Но с точки зрения морально-нравственной, мы видим другое. Люди видят несостыковку: храм и спиртное в одном флаконе — это неправильно», — отметил собеседник издания, добавив, что юристы уже разбираются в сложившейся ситуации.

В свою очередь, представители торговой сети, реализующей продукцию Красноярского водочного завода, сообщили, что она уже продается в пяти местных магазинах и в своем ценовом сегменте пользуется спросом. «Все привыкли, например, к кагору с изображениями храмов на этикетке, а это пробная партия сувенирной продукции, стилизованная производителем», — сообщил собеседник издания.

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