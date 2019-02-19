Банковские карты россиян оказались под угрозой

Центробанк зафиксировал резкий рост несанкционированных операций по банковским картам россиян в 2018 году, говорится в отчете подконтрольного регулятору Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ).

По данным центра, объем несанкционированных операций по картам российских банков за прошлый год составил 1,3 миллиарда рублей, что на 44 процента больше, чем в 2017-м. Количество транзакций выросло на 31,4 процента — до 417 тысяч.

Причину роста показателей ЦБ видит в росте популярности карт как платежного средства и в более успешной выявляемости нарушений по сравнению с предыдущими годами. «Увеличение количества покушений на хищение и увеличение сумм похищенных денег связано не с тем, что преступники стали больше воровать или больше атаковать наших граждан, а с тем, что Банк России провел вместе с кредитными организациями довольно серьезную работу», — говорится в отчете.

Часть похищенных денег банки смогли вернуть держателям карт. В третьем квартале, когда этот показатель впервые начал учитываться в отчетности кредитных операций, возместить удалось 230 миллионов рублей.

Специалисты ФинЦЕРТа отмечают, что злоумышленники все чаще прибегают к хищению без непосредственного использования карты — при платежах через интернет и мобильные устройства. В 2018 году объем таких операций вырос на 48,3 процента — до миллиарда рублей.

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