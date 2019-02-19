МИД призвал Запад «одернуть» украинских политиков

Министерство иностранных дел России прокомментировало данные об увеличении числа обстрелов на линии соприкосновения в Донбассе. По информации ведомства, наблюдатели ОБСЕ насчитали около 10 тысяч нарушений режима прекращения огня за последние две недели. Об этом сказано на сайте МИД во вторник, 19 февраля.

«Призываем западных кураторов Украины одернуть ее руководство с целью удержать его от военных авантюр, чреватых катастрофическими последствиями», — заявили в ведомстве.

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В министерстве пояснили, что Киев перебрасывает в Донецкую и Луганскую области технику, боеприпасы и свежие военные силы, в том числе карательные батальоны, а также применяет беспилотники и продвигается вглубь зон безопасности.

МИД уверен, что власти Украины пытаются запугать жителей страны и отвлечь их от общего положения государства. «Главная цель [предвыборной кампании президента Петра Порошенко] — переключить внимание избирателя с проблем экономики, социальной сферы, массового обнищания, фактического бегства трудоспособного населения из страны, гонений на духовенство и верующих Украинской православной церкви на военные действия в Донбассе, возложить на Россию ответственность за провалы в собственной политике», — сказано в сообщении.

Добавляется, что Киев «не останавливается перед самыми гнусными провокациями» ради этих целей.

14 февраля сообщалось, что ВСУ начали обстрел территории ДНР. Всего за сутки украинские силовики выпустили по территории республики более 450 снарядов из минометов, зенитных установок, гранатометов.

Силовая операция в Донбассе началась в 2014 году после самопровозглашения Донецкой и Луганской народных республик.

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