Избитого российскими школьниками прокурора заподозрили во лжи

Жители Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) решили обратиться к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить на детекторе лжи подчиненного, утверждающего, что его избили школьники. Об этом сообщил Ura.ru осведомленный источник.

«Из-за слов прокурора, которые ничем не подтверждены, за решеткой уже третий месяц сидит 11-классник, который ни в чем не виноват. Сам школьник готов тоже пройти полиграф», — отметил собеседник уральского агентства.

Мать обвиняемого Елена Самоловова подтвердила, что такое письмо написано и скоро будет направлено в Москву.

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Согласно материалам дела, прокурор Игорь Банников был избит группой подростков во дворе своего дома. Инцидент произошел в конце 2018 года. По другой версии, сотрудник надзорного ведомства был пьян и сам стал конфликтовать с молодыми людьми.

Фигурантами уголовного дела о нападении на представителя закона стали двое юношей. Один из них — ученик одиннадцатого класса. Через несколько дней его отца задержали, предположительно, за попытку дать взятку должностному лицу.

В региональной прокуратуре ХМАО, по данным агентства, дело официально не комментируют.

Ранее в январе сообщалось, что краснодарский судья Арсен Крикоров, сбивший девушку на пешеходном переходе и запугивавший очевидцев произошедшего, подал в отставку.

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