В аэропорту Рима вспыхнул пожар

В римском аэропорту Чампино 19 февраля около 8 утра вспыхнул пожар. Об этом сообщает издание La Repubblica.

В здании аэропорта сработала пожарная тревога, и всех пассажиров и сотрудников организованно эвакуировали.

Пожар быстро потушили, но из-за инцидента семь рейсов были переправлены в другой аэропорт Рима — Фьюмичино.

«Около 8 утра терминал Чампино был эвакуирован в рамках предосторожности из-за дыма, клубящегося из подвального помещения. Никто из пассажиров не пострадал. Зданию также не нанесен урон», — пояснили в аэропорту Чампино.

Полиция проводит расследование случившегося.

В июле 2017 года при пожаре в пятизвездочном отеле в Турции пострадали как минимум четыре россиянина. Они были доставлены в больницу, как и 10 граждан Турции. Пожар начался утром на кухне гостиницы в Кемере на побережье Средиземного моря. Спасатели эвакуировали из отеля не менее 400 человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!