Российской экономике предсказали новый удар от США

Российская экономика может столкнуться с новыми серьезными потрясениями в случае введения очередных санкций США, рассказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, которого цитирует ТАСС.

«Те санкции, которые уже введены, они экономикой поглощены, к этому наши предприятия приспособились. К сожалению, любые новые санкции вызовут новые шоки и потребность в новой адаптации. И они могут быть жестче, чем сейчас», — сказал Кудрин.

По его словам, российская экономика продолжает нести потери из-за западных санкций. В частности, наложенные ограничения влияют на настроение инвесторов. В этих условиях труднее будет добиться поставленной в майском указе президента задачи по достижению экономического роста на среднемировом уровне к 2024 году, отметил глава Счетной палаты.

В начале февраля группа американских сенаторов внесла на рассмотрение новый законопроект о введении дополнительных санкций. В частности, предлагается запретить покупку новых выпусков российских гособлигаций и включить в санкционные списки проекты по сжижению российского газа за рубежом.

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