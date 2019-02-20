Названо первое вымершее из-за климатической катастрофы животное

Рифовая мозаичнохвостая крыса, обитавшая в Австралии, официально признана вымершей. По словам специалистов, это первый вид млекопитающих, который исчез с лица Земли из-за глобального потепления. Об этом пишет The Independent.

По словам представителей властей штата Квинсленд, ключевым фактором вымирания животного стали наводнения на острове, где оно обитало. Стихийные бедствия участились из-за повышения уровня моря и стали сильнее, в том числе и штормовые нагоны.

Считается, что рифовые мозаичнохвостые крысы исчезли еще в 2016 году, поскольку ученые не нашли никаких признаков их существования в течение 900 дней поисков с помощью камер видеонаблюдения и ловушек.

В Австралии отмечается один из самых высоких в мире показателей вымирания животных. Согласно международному союзу охраны природы, на этом континенте 40 видов являются вымершими, 106 находятся на грани полного исчезновения, 196 являются вымирающими, а 590 являются уязвимыми.

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