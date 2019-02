Умер автор термина «глобальное потепление»

Американский геолог и климатолог Уоллес Брокер ушел из жизни в возрасте 87 лет. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на университет, где работал ученый.

Брокер скончался в одной из больниц Нью-Йорка после нескольких месяцев болезни в понедельник, 18 февраля.

Уоллес Смит Брокер родился в Чикаго в 1931 году. В 1977 году стал профессором Колумбийского университета, где он всю жизнь проработал преподавателем на кафедре геологии и окружающей среды. Ученый написал более 500 статей и 14 книг, в том числе несколько учебников. Его основным научным интересом была роль мирового океана в формировании климата Земли.

Геолога называют автором и популяризатором термина «глобальное потепление», который он впервые употребил статье «Изменение климата: Находимся ли мы на пороге резкого глобального потепления?» (Climatic Change: Are We on the Brink of a Pronounced Global Warming?) в журнале Science в 1975 году.

В ней он предсказал подъем глобальных температур в результате повышения уровня углекислого газа из-за воздействия человека на климат. После публикации термин прочно закрепился в научном языке вместо другого, менее точного — «непреднамеренное изменение климата».

