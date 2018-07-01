В Швеции на 96 году жизни умер лауреат Нобелевской премии по медицине, ученый Арвид Карлссон. Об этом сообщает Expressen.

Мужчина скончался 30 июня в Гётеборге. Эту информацию подтвердили и в местном университете, где он был почетным профессором.

Карлссон родился в городе Уппсала в 1923 году. Его исследовательская карьера началась в университете Лунда.

Ему присудили Нобелевскую премию в области медицины и физиологии в 2000 году. Он, австриец Пауль Грингард и американец Эрик Кэндел занимались изучением болезни Паркинсона и были удостоены награды за исследования в области нервной системы человека, которые позволяют понять механизм возникновения неврологических и психических заболеваний.

Ранее в июне на 88-м году жизни умер российский математик и лингвист, профессор МГУ Владимир Успенский.