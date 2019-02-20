Москвич с «демонически черным» глазом рассказал о комплексах и получил похвалу

Житель Москвы по имени Дмитрий рассказал на «Пикабу» о жизни с полностью черным глазным протезом. В комментариях пользователи портала восхитились храбростью мужчины.

Герой поста объяснил, что потерял глаз из-за рака сетчатки в четыре года и всю жизнь самокритично относился к своему внешнему виду. Он признался, что сильно смущался фотографий и боялся смотреть людям в глаза. Чтобы побороть комплексы, парень начал заниматься спортом и набил татуировки.

Фото опубликовано @dmitryoym

По мнению героя, настоящим прорывом для него стало решение вставить себе глазной протез, который напомнил ему любимого персонажа комиксов Венома. Этот поступок, по его словам, позволил ему открыто говорить со всеми о своих комплексах.

Комментаторы похвалили героя за смелость. Юзер с ником lokiart95 назвал мужчину «красавчиком», а другие предложили вмонитровать в глазной протез камеру, чтобы делать фотографии для социальных сетей, или использовать светодиоды для большей схожести с Терминатором.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!



