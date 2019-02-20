Создан новый способ борьбы с преждевременным старением

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Ученые Института Солка разработали новый метод антивозрастной терапии, основанный на редактировании генов с помощью системы CRISPR. Этот метод позволяет облегчить симптомы прогерии — неизлечимого генетического заболевания, приводящего к преждевременной смерти. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи применили CRISPR/Cas9 на мышиной модели прогерии, при этом животные были модифицированы таким образом, чтобы в их клетках синтезировался белок Сas9. Это соединение является «ножницами», разрезающими ДНК в определенной его части. С помощью аденоассоциированного вируса в грызунов были доставлены две синтетические гидовые РНК, участвующие в процессе редактирования генов, и репортерный ген, по проявлению которого можно определить, было ли редактирование успешным.

Гидовая РНК указывала Cas9, в каком гене требуется произвести разрез. Мишенью системы стал ген LMNA, производящий белок ламин А. Дефектный ламин А, называемый прогерином, нарушает связывание хромосом с ядерной мембраной, что и приводит к симптомам прогерии. В результате генной терапии LMNA становился нефункциональным, однако при этом продолжал синтезироваться нормальный ламин С.

Через два месяца после начала терапии у мышей улучшилось состояние сердечно-сосудистой системы, затормозилась дегенерация артерий и исчезли симптомы брадикардии, а продолжительность жизни грызунов увеличилась на 25 процентов. Исследователи уверены, что улучшение терапии позволит расширить спектр тканей, подвергаемых воздействию системы CRISPR, и еще больше увеличить продолжительность жизни.

Система CRISPR/Cas применяется для изменения нуклеотидной последовательности ДНК. Cas представляет собой белок, разрезающий двойную цепочку на определенном участке. Это место определяет направляющая РНК (sgРНК), которая связывается со специфическим сайтом узнавания по принципу комплементарности. Различные sgРНК кодируются спейсерами — участками ДНК, находящимися в пределах CRISPR — группы особых повторяющихся последовательностей.

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