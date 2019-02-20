Предприятиям ОПК поручили заняться выпуском гражданской продукции

Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) должны нарастить выпуск гражданской продукции. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, трансляцию которого ведет телеканал НТВ.

«Есть определенные цифры по годам, надо кровь из носу выполнять эти задачи», — подчеркнул Путин.

Российский лидер также отметил, что «сейчас время для смелых инициатив, для продвижения новых продуктов и услуг». При этом, по его словам, в настоящее время волна технологического развития позволяет завоевывать рынки очень быстро. В частности, уже есть примеры успешных российских инновационных компаний. «Нужно, чтобы их было намного больше», — заявил президент.

Он также подчеркнул, что все законодательство необходимо настроить на новую технологическую реальность, и поручил правительству создать максимально комфортные условия для инвесторов, желающих вкладывать средства в развитие инновационных производств и стартапов.

В ноябре 2018 года Путин выразил недовольство работой по диверсификации оборонно-промышленного комплекса. Он посетовал, что «работа идет медленно, принимаемых мер недостаточно, намеченные планы по выпуску гражданской продукции под угрозой». При этом глава государства подчеркнул, что к 2020 году объем гражданской продукции предприятий ОПК должен составить 17 процентов, к 2025 году — 30 процентов, а к 2030 году — 50 процентов.

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