Турист ударил жену на глазах у прохожих и стал фигурантом дела

Китайского туриста арестовали за драку с женой на глазах у толпы. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел возле входа в гостиницу в Нью-Йорке, куда супруги Чжан приехали отдыхать. За день до их отъезда пара сильно поссорилась, и их размолвка переросла в драку прямо на улице. Двое прохожих увидели, как мужчина бьет свою жену, и сообщили о случившемся в полицию.

В результате китайца арестовали и обвинили в домашнем насилии, что считается серьезным преступлением в США. Его жена обратилась в китайское консульство, и его представители опубликовали официальное обращение к туристам из Китая.

«Прежде, чем отправиться в США, китайские путешественники должны изучить американские законы и разницу в культурах, чтобы избежать подобных инцидентов», — заявили представители консульства, предупредив китайцев, чтобы они не ссорились и не дрались в поездках в их страну.

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Также в ведомстве обратили внимание на то, что жалобы на домашнее насилие после возбуждения уголовного дела не могут быть отозваны, даже если жертва попытается это сделать.

«Многие китайцы считают, что ссора между парами — их личное дело и никак не касается других людей. Но в западных странах, таких как США, это не просто внутренний конфликт», — заключили дипломаты.

В декабре 2018 года в Филиппинах двое мужчин убили туристку из Америки и сбросили ее тело в реку. Сотрудники полиции округа Манилы уточнили, что тело 23-летней Томи Мишель Мастерс было найдено в мусорном мешке, обмотанном скотчем, в реке Пасиг. Двух подозреваемых американцев арестовали. Один из них был ее парнем.

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