«Девяток» яиц отказались считать обманом россиян

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что не видит нарушений в фасовке куриных яиц по девять штук в контейнере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо чиновника.

Так, по словам Евтухова, если фактическое количество товара соответствует указанному на этикетке, это не может считаться обманом, поскольку «потребитель имеет возможность делать осознанный выбор при покупке продуктов».

Он также подчеркнул, что в перечне требований к пищевой продукции, прописанных в техническом регламенте Таможенного союза, отсутствуют пункты об обязательной фасовке в фиксированном объеме.

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Ситуацию также прокомментировал глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. По его словам, продажу «девятка» яиц нельзя считать нарушением антимонопольного законодательства, однако она может нарушать закон о защите прав потребителей.

В январе СМИ обратили внимание на упаковку яиц, в которой был не привычный десяток, а всего лишь девять штук. Производителем оказалась удмуртская птицефабрика «Вараксино», где подобный ход назвали маркетинговой акцией к новогодним праздникам. Однако большинство россиян сочли это способом продать меньшее количество товара за привычную цену.

После этого глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев предложил правительству стандартизировать фасовку продуктов. Соответствующие предложения депутат направил министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

Помимо этого, Дегтярев направил депутатские запросы в ФАС и Роспотребнадзор и потребовал провести проверку по факту возможных нарушений закона о защите прав потребителя.

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