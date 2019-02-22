Названы самые популярные подарки к 23 февраля

Самым популярным подарком ко Дню защитника Отечества стали бритвы и триммеры, а средний чек на их покупку в 2019 году упал на 28 процентов или с 2196 до 1580 рублей. Об этом говорится в исследовании компании АТОЛ, которая является одним из крупнейших производителей онлайн-касс на российском рынке. Копия исследования имеется в распоряжении «Ленты.ру».

На втором месте по популярности оказались носки, средний чек за которые составил 282 рубля, опустившись за год на 19 процентов. Замыкают тройку брючные ремни со средним чеком в 1207 рублей, причем средний чек за ремни в 2019 году вырос на 25 процентов.

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«Ранее считалось, что чаще всего на День защитника Отечества дарят носки. Благодаря кассовой реформе мы узнали, что это не соответствует действительности. Носки и вправду популярны, но они занимают лишь второе место в рейтинге покупок к празднику. С большим отрывом лидируют бритвы, триммеры и сопутствующие косметические товары», — рассказывает коммерческий директор АТОЛ Онлайн Юлия Носова.

В топе популярных подарков также оказались кошельки и портмоне. Средний чек на них за год опустился на 21 процент и достиг 1824 рубля за подарок. Также популярным подарком оказались ножи — за холодное оружие в 2019 году готовы отдать в среднем 2128 рублей, что на 20 процентов меньше, чем в 2018 году. Пик покупок подарков к 23 февраля приходится на 17-18 февраля.

Среди наиболее дорогих подарков оказались: автомобильная электроника (3560 рублей в среднем), подарочные сертификаты (2449 рублей), электроника (2117 рублей), автомобильные инструменты (2029 рублей) и спорттовары (1546 рублей).

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