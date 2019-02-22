Японский зонд «Хаябуса-2» приземлился на астероид после четырех лет полета

Японский космический зонд «Хаябуса-2» приземлился на астероиде Рюгу. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте исследовательского аппарата.

Аппарат опустился на относительно ровную шестиметровую площадку 900-метрового астероида. После взятия образцов грунта «Хаябуса-2» (в переводе с японского — «Сокол-2») вновь отправился на орбиту небесного тела. До конца года он совершит еще две посадки на Рюгу, а затем полетит на Землю.

Космический зонд «Хаябуса-2» был запущен 3 декабря 2014 года с помощью ракеты-носителя Н-2А с космодрома Танэгасима, расположенного на юге Японии. Зонд пробудет рядом с астероидом в течение полутора лет.

Астероид 1999 JU3 относится к группе околоземных и принадлежит к спектральному классу C (темные углеродистые объекты). Период обращения тела вокруг Солнца равен 474 суткам, а средняя орбитальная скорость — 27 километрам в секунду. Рюгу удален от Земли на 300 миллионов километров.

Первый «Хаябуса» высадился на 500-метровый околоземный астероид Итокава, пересекающий орбиты Марса и Земли, в 2005 году. Впоследствии зонд доставил образцы пород астероида на Землю.

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