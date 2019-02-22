Активиста из «Антивоенного комитета» взяли с компонентами бомбы

Невский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу активного участника националистической организации «Антивоенный комитет» Владимира Иванютенко, задержанного с компонентами взрывного устройства. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале.

Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 222.1 УК РФ («Незаконный оборот оружия и боеприпасов»).

По данным органов дознания, Иванютенко 18 февраля в магазине «Пятерочка» на улице Дыбенко передал для изготовления взрывного устройства лицу, которое участвовало в оперативном эксперименте, отрезок огнепроводного шнура, содержащего метательное взрывчатое вещество «дымный порох», два электродетонатора, содержащих заряд бризантного взрывчатого вещества гексоген массой около одного грамма. 20 февраля Иванютенко был задержан.

Дознаватель УМВД Невского района в ходатайстве об избрании меры пресечения указала, что задержанный придерживается националистических взглядов, осуществляет действия, направленные на призывы к экстремистским действиям, в том числе с использованием силовых методов, не имеет регистрации в России, в связи с чем должен быть арестован.

Иванютенко возражал против удовлетворения ходатайства. Он заявил о малозначительности своих действий, которые совершил по глупости, а также отметил, что считает возбуждение уголовного дела провокацией правоохранительных органов. По словам подозреваемого, ни в каких общественных организациях он не состоит и экстремистской деятельностью не занимается.

Тем не менее суд вынес решение о его аресте на 30 суток по 22 марта.

Активистка Шахназ Шитик рассказала «Медиазоне», что Иванютенко задержали еще утром 19 февраля — домой к нему пришли люди в штатском, представившиеся сотрудниками Центра «Э», и он пропал, а ночью 20 февраля оказался в изоляторе временного содержания. Шитик также говорила, что в последнее время с Иванютенко активно общался некто Григорий Левин, действия которого она считала подозрительными.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!