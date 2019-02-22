Парламент Грузии отказался признавать Саакашвили диктатором

Парламент Грузии проголосовал против принятия резолюции об объявлении режима экс-президента республики Михаила Саакашвили преступным. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Резолюцию внесли в парламент депутаты от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии». В ней говорится, что «преступный, авторитарный режим Саакашвили путем фальсификации выборов узурпировал законодательную и исполнительную власть в Грузии». Авторы считают, что «режим Саакашвили подчинил себе судебную систему, которая осудила, признав виновными, более 8 процентов населения, которые подверглись в тюрьмах пыткам и нечеловеческому отношению».

В резолюции отмечается, что в период президентства Саакашвили в местах лишения свободы находились 190 политических заключенных.

Михаил Саакашвили пришел к власти в результате митингов оппозиции в 2004 году, после чего в 2007 принял добровольное решение уйти в отставку после массовых протестов в Тбилиси. В 2008 году он снова стал президентом, но в 2013-м покинул Грузию, не дожидаясь окончания президентского срока, заявив, что его партия, которая проиграла на очередных парламентских выборах, переходит в оппозицию. Его блок «Единое национальное движение» входит в объединение оппозиционных партий «Сила в единстве».

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