Эрдоган захотел встретиться с Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN Turk.

По словам турецкого лидера, отношения с американским коллегой у него «очень хорошие», что позволяет «решать многие проблемы легче». «Я получил от него приглашение посетить США, но сказал ему, что сначала жду его в Турции», — сказал он.

Эрдоган уточнил, что встреча может пройти после 31 марта.

Помимо этого, турецкий президент добавил, что отношения с Россией также интенсивно развиваются.

Реджеп Тайип Эрдоган уже приглашал Трампа в Анкару в декабре 2018 года. В Белом доме подтвердили готовность американского президента к встрече с турецким коллегой.

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