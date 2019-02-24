Попытавшегося угнать самолет бангладешца застрелили

Вооруженный пассажир, который попытался захватить самолет в международном аэропорту Шах-Аманат в городе Читтагонг на юго-востоке Бангладеш, был убит сотрудниками спецслужб. Об этом в воскресенье, 24 февраля, сообщает AP.

По данным агентства, злоумышленнику предлагали сдаться, однако он открыл стрельбу по окружившим лайнер силовикам. Бангладешец был ранен ответным огнем и скончался по дороге в местную больницу.

Представитель управления гражданской авиации Наим Хассан уточнил, что погибший мог быть «психически неуравновешенным»: «Я говорю это из-за его поведения. Ведь он хотел поговорить с премьер-министром [Бангладеш Хасиной Вазед]».

Ранее стало известно о том, что в аэропорту Шах-Аманат арестовали вооруженного мужчину, который попытался захватить пассажирский самолет.

Инцидент произошел около 17:40 по местному времени (14:40 по московскому времени) на воздушном судне авиакомпании Biman Bangladesh Airlines, направлявшемся из Дакки в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты). Сообщалось, что злоумышленник угрожал пистолетом пилоту самолета.

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