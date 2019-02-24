В Бангладеш неизвестный попытался захватить пассажирский самолет

В международном аэропорту Шах-Аманат в городе Читтагонг на юго-востоке Бангладеш арестовали вооруженного мужчину, который попытался захватить пассажирский самолет. Об этом в воскресенье, 24 февраля, пишет bdnews24.com.

По данным портала, инцидент произошел около 17:40 по местному времени (14:40 по московскому времени) на воздушном судне авиакомпании Biman Bangladesh Airlines, направлявшемся из Дакки в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты), во время промежуточной посадки в Читтагонге.

«Насколько нам известно, вооруженный человек угрожал пилоту пистолетом», — сообщил министр внутренних дел страны Асадуззаман Хан.

Как рассказал порталу представитель Военно-воздушных сил, злоумышленник требовал переговоров с премьер-министром страны Хасиной Вазед.

Подозреваемого в захвате самолета удалось задержать, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Видеозапись с места происшествия была опубликована в Twitter.

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