Бывшее общежитие Минобороны превратилось в снежную пещеру

В Иркутске на стенах четвертого и пятого этажей бывшего общежития министерства обороны появились иней и лед, сообщает «Сибирь. Реалии».

По данным издания, стены иркутского общежития Минобороны замерзли в результате испарений из подвала, в котором разорвало трубы. Пар от горячей воды поднимается на верхние этажи, из-за чего стены обмерзают от внешнего воздействия холодов. В правой части общежития жильцы производят ремонт своими силами, в левой части они не могут попасть в подвал из-за образовавшихся сталагмитов.

Местная жительница Наталья Чуприна рассказала изданию, что горячая вода бежит в подвале постоянно. Жительница общежития Гульбахор Кинжаева посетовала, что по ночам в здании раздается звук рушащихся стен. «Слышим, как наверху падает камень, штукатурка. Невозможно жить», — поделилась женщина.

Здание изначально занимало общежитие Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ), после ликвидации которого часть работников остались там. До 2016 года дом принадлежал Минобороны. Жильцы получили ответ на свои жалобы в ведомство только через юриста: в нем говорилось, что они упустили право на получение жилья, и рекомендовали решить вопрос с местными чиновниками.

В мэрии ответили, что Минобороны не передало им земельный участок, на котором стоит общежитие, и они не могут зарегистрировать право собственности на здание и заняться расселением, несмотря на аварийное состояние общежития.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!