Казахстанский журналист захотел «вырезать» русских и поплатился

В Казахстане по подозрению в разжигании межнациональной розни арестован бывший журналист местного издания Nur.kz Манас Бистаев. Об этом в понедельник, 25 февраля, заявил официальный представитель Алматинского городского суда Дияс Махамбетов, передает КазТАГ.

Махамбетов сообщил, что Бистаев был арестован на два месяца. Журналист подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 174 («Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни») Уголовного кодекса Казахстана, максимальное наказание по которой составляет семь лет лишения свободы.

Журналист был задержан 20 февраля после публикации им в соцсетях видеоролика с обещаниями «вырезать русских». На странице в LinkedIn Бистаев указал, что приступил к работе в Nur.kz в декабре 2016 года. В своем Facebook он сообщил, что закончил работать в издании в декабре 2018-го.

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