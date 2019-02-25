«Газпром» избавился от нового президента «Зенита»

«Газпром» объявил об уходе заместителей председателя правления компании Александра Медведева и Валерия Голубева, говорится в сообщении госкорпорации.

Медведев курировал в компании экспортный блок и теперь сосредоточится на деятельности Международного делового конгресса и на работе в футбольном клубе «Зенит», где он в феврале занял должность президента. На этом посту функционер сменил Сергея Фурсенко, который отправился на работу в Газпромбанк в статусе вице-президента.

В обязанности Голубева входил внутренний рынок газа, включая вопросы газификации, а также спектр вопросов сотрудничества со странами СНГ. «Председатель правления ПАО ''Газпром'' Алексей Миллер поблагодарил Валерия Голубева за многолетнюю плодотворную работу на благо ПАО ''Газпром''», — говорится в сообщении госкомпании.

Кроме того, от должности освобожден Всеволод Черепанов, возглавлявший департамент добычи. Он останется внутри «Газпрома», сменив рабочее место.

Преемники топ-менеджеров объявлены не были.

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