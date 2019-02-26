Российские полицейские смогут пробивать бетон

МВД России намерено разработать специальный инструмент для создания отверстий в бетоне; стоимость проекта оценивается в 16 миллионов рублей. Соответствующий закрытый конкурс размещен на портале госзакупок.

Заказчик разработки — ФКУ «НПО "Спецтехника и связь"» МВД России. Подрядчик, выигравший конкурс, должен будет создать для нужд российской полиции «инструмент для образования каналов в конструкциях из бетона методом ударного бурения». Детали конкурса, объявленного 22 февраля, в ведомстве не раскрывают.

В тот же день «НПО "Спецтехника и связь"» объявило еще несколько закрытых конкурсов. Среди них — «Разработка ультразвукового декодера» (60 миллионов рублей), «Создание переносного оборудования для 3D-печати» (21,7 миллиона) и «Исследование методов передачи информации в условиях превышения уровня помех над полезным сигналом» (36,7 миллиона). Их детали в ведомстве также не раскрывают.

В июле прошлого года сообщалось, что МВД России ведет активную работу по разработке специального программного обеспечения, которое в автоматическом режиме будет искать пробелы и противоречия в законах, фактически выполняя функции юристов.

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