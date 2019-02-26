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Женщине распылили перцовый баллончик в лицо за отказ носить хиджаб

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Мужчина в Иране распылил женщине в лицо перцовый баллончик за то, что она возмущалась необходимостью носить хиджаб. Об этом сообщает таблоид The Daily Mail.

По словам потерпевшей, иранец работает в местной «полиции нравов», следящей за исполнением исламских обычаев. На видео, снятом жертвой, видно, что она идет за ним и критикует его за «слепое» следование государственной политике. Непосредственно перед тем, как он достает перцовый спрей из сумки и распыляет его, слышно, как она говорит: «Делай, что хочешь, мне не страшно!».

Запись обнародовала активистка Масих Алинеджад, борющаяся за права женщин в Иране. По ее словам, это уже второй подобный инцидент за неделю. Она призвала международную общественность осудить власти страны за жестокость по отношению к гражданам.

В июле 2018 года в Иране задержали 18-летнюю девушку за публикацию в Instagram видеозаписей того, как она танцует у себя в комнате.

С тех пор, как в стране в 1979 году произошла исламская революция, иранское государство пристально следит за моральным обликом своих граждан, который должен соответствовать нормам ислама. В частности, женщинам запрещено выходить на улицу без платка на голове.

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