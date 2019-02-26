Жители Курил получили высокоскоростной интернет

Жители островов Итуруп, Кунашир и Шикотан получили доступ к высокоскоростному и недорогому безлимитному интернету, сообщает ТАСС.

Техническую готовность подводной оптоволоконной линии обеспечил «Ростелеком». Ее запустили на Шикотане в ходе церемонии с участием специального представителя президента по вопросам экологии Сергея Иванова, главы Министерства цифрового развития Константина Носкова и президента «Ростелекома» Михаила Осеевского.

«Раньше интернет был спутниковый, он был дороже на порядки. И не было таких скоростей, такого качества невозможно было купить ни за какие деньги», — напомнил Носков.

По словам Иванова, высокоскоростной интернет на Курилах имеет социальное значение. «Это не коммерческий проект, невозможно здесь какие-то прибыли извлечь», — сказал он.

Линия позволит местным жителям получить доступ к безлимитному интернету на скорости до 100 мегабит в секунду по ценам как в Южно-Сахалинске. «Затраты абонента сократились в 10 раз, скорость при этом возросла в 20 раз», — отметил Осеевский.

Население Итурупа, Кунашира и Шикотана, по данным за различные годы, суммарно достигает 17 тысяч человек. Принадлежность этих островов, а также островов Хабомаи, где живут только российские пограничники с семьями и сезонные работники, оспаривается Японией.

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