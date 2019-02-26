Руководство НТВ призвали к ответу за слишком глубокие декольте ведущих

Казахстанская газета «Вечерний Талдыкорган» обратилась к руководству НТВ с просьбой разъяснить, зачем ведущие канала надевают глубокое декольте. Копию письма на имя гендиректора канала Алексея Земского в Telegram опубликовала главред RT Маргарита Симоньян.

«Почему, с какой целью у телеведущих-женщин глубокий вырез на верхней части одежды (декольте), всегда видны молочные железы?» — вопрошает главный редактор издания Елена Бурлуцкая.

Изображение: Telegram-канал Маргариты Симоньян

«Вечерний Талдыкорган» — русскоязычный интернет-ресурс из Алматинской области Казахстана. На сайте публикуются фотографии с короткими подписями, сигнализирующими о проблемах в Талдыкоргане: стихийных свалках, нечищенных дорогах, хамстве правоохранительных органов и работников общественного транспорта, паркующихся на тротуарах автовладельцах. В одном из разделов размещаются сообщения о том, кто был наказан по заслугам.

В декабре 2018 года в Казахстане избили модель и депутатку молодежного маслихата (совета) Астаны Динагул Тасову, которая прошлась по подиуму Fashion Night Astana в наряде с обнаженной грудью, прикрытой прозрачной тканью.

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