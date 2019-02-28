Декольте телеведущих НТВ возмутили казахстанского аксакала

Руководство издания «Вечерний Талдыкорган» заявило, что обращение в НТВ по поводу излишне глубоких декольте ведущих исходило от пожилого местного жителя. Слова главреда газеты приводит агентство РИА Новости.

Как разъяснила Елена Бурлуцкая, письмо гендиректору канала Алексею Земскому было составлено «по звонку одного аксакала». Житель Казахстана посчитал внешний вид телеведущих слишком откровенным.

Сотрудники «Вечернего Талдыкоргана» зарегистрировали обращение и написали жалобу. Позднее они планировали отчитаться перед читателями о проведенной работе.

Ранее стало известно, что редакция казахстанского издания обратилась к Земскому за разъяснениями. В письме, обнародованном 26 февраля, Бурлуцкая спрашивала у руководителя НТВ, почему у девушек, работающих в кадре, «всегда видны молочные железы».

«Вечерний Талдыкорган» является местным сетевым ресурсом Казахстана. Редакция часто публикует фото, сигнализирующие о различных городских проблемах (некачественная уборка, свалки и другие). Время от времени на сайте выкладывают сообщения о решенных вопросах.

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