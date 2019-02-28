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В центре Москвы избили генерала

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@Hue / Telegram

В Москве на Малой Никитской улице после дорожного конфликта был избит отставной генерал-полковник Александр Бриндиков, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Полиция проводит проверку по факту инцидента.

По данным агентства, Бриндиков подъехал на своей машине к одному из зданий, но ему перегородил дорогу другой автомобиль. Он просигналил, попросив пропустить его, но другому водителю это не понравилось и он вместе со своим знакомым вышли из машины и избили генерала.

Бриндикова госпитализировали, информации о его состоянии нет.

Telegram-канал Hue сообщает, что один из нападавших — гражданин Украины, данных о втором нет.

Александр Бриндиков — бывший первый замглавы Минпромнауки (существовало с 2000-го по 2004 год), экс-замдиректора департамента оборонно-промышленного комплекса Минпромэнерго (действовало с 2004-го по 2008-й). По образованию физик, имеет ученую степень кандидата технических наук, 26 лет служил в Вооруженных силах, был советником вице-премьера, работал в комитете по военно-технической политике российского Генштаба. Является лауреатом премии правительства России за 1999 год.

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