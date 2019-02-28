Наука и техника
 
Последние новости
В России под лавиной погиб известный спасатель и лыжник
США заподозрили в желании сорвать конференцию в Москве
Кудрин назвал россиян отсталыми
Санса из «Игры престолов» призналась в регулярных поцелуях с Арьей
Два сторожа попытались «выглядеть крутыми» и сели за пропаганду терроризма
Полицейские рассказали о самых глупых преступниках
«Опасная» ипотека пошла в рост
Российский банкрот отсудил миллионы у компании из США
«Ручную» чистку московских крыш сняли на видео 
Новости партнеров

В России захотели направить Су-57 против F-35

Перейти в «Мою Ленту»

Американская боевая стратегия «троянского коня», предусматривающая, в частности, использование истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, не сработает в России. Об этом заявил «Звезде» доктор политических наук полковник запаса Андрей Кошкин.

Эксперт полагает, что развертывание под Воркутой последнего комплекса сети радиолокационных станций дальнего обнаружения «Воронеж» позволит обнаруживать летательные аппараты, в том числе F-35 Lightning II, на высоте от ста метров и дальности более шести тысяч километров.

«Это радиолокационная станция дальнего обнаружения, загоризонтного слежения. Она и закрывает северную часть нашей территории. Это часть США, Канады. То есть полностью обеспечивает прикрытие в направлении Арктики, где, в принципе, будут маршруты баллистических ракет», — считает специалист.

По его мнению, американские малозаметные истребители будут обнаружены задолго до подлета к воздушному пространству России, после чего против них возможно использование комплексов С-300 и С-400, а также боевой авиации.

«У нас есть тоже истребитель Су-57. Это истребитель пятого поколения. F-35 американский — это крадущийся хищник. А Су-57 — это, конечно, атакующий хищник. У него возможности двигателя выше, возможности маневрирования, возможности нанесения удара ракетой "воздух-поверхность". То есть широкий спектр, который превосходит тактико-технические характеристики F-35 по многим показателям», — считает эксперт.

В феврале начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфайн анонсировал разработку Пентагоном стратегии ведения боевых действий, предусматривающую скрытое вторжение в тыл противника. Создание плана потребует около года, затраты составят 135 миллиардов долларов.

Согласно открытым источникам, к настоящему времени российская компания «Сухой» произвела десять летных прототипов и три наземных прототипа истребителя пятого поколения Су-57. Первый серийный самолет ВКС России должны получить в 2019 году. Второй — в 2020 году.

К настоящему времени американская военно-промышленная компания Lockheed Martin изготовила более 350 серийных F-35 Lightning II, больше половины которых предназначены для США. Всего Соединенные Штаты планируют получить более 2,6 тысячи таких самолетов.

Поделитесь своей историей
Редакция ищет очевидцев и участников Афганской войны. Весной в прокат выходит фильм «Братство» режиссера Павла Лунгина — первый правдивый взгляд в кино на события тех лет. Перед выходом картины мы предлагаем вам рассказать свою историю о той войне.
Прислать историю
Моя история
20000
Не удалось отправить. Попробуйте повторить позже
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Военные эксперты объяснили, почему тактика троянского коня от США не сработает в России
Boeing анонсировал беспилотный истребитель
У Су-57 нашли две проблемы
Пентагон припугнул Россию стратегией «троянского коня»
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0126 февраля

Полет в никуда

Россия тратит миллиарды на космос и копейки на инженеров. Куда уходят деньги?
15:3024 февраля

Космонавт отреагировал на идею Рогозина дать кораблю имя «не как у девочки»

15:28Сегодня

Марсоход нашел неизвестные науке организмы

20:4823 февраля

В США оценили российскую «торпеду апокалипсиса»

Наука и техника00:0524 февраля

Божья роса

Американцы пережили конец света и начали войну за спирт: Far Cry New Dawn
17:17Сегодня

Украинским Т-84 и российским Т-90С спрогнозировали «настоящий боевой дебют»

11:26Сегодня

Зафиксировано рождение загадочных детей-химер

14:06Сегодня

Пролетевшему мимо Земли «инопланетному зонду» нашли новые объяснения

Наука и техника00:0327 января

На прогиб

Xiaomi, Samsung, Motorola и даже Apple. Кто и зачем пытается сделать гнущийся телефон
09:00Сегодня

Определены сроки постройки российских атомных эсминцев

19:38 5 февраля

Решена загадка африканской пустыни

12:50Сегодня

Названа опасность популярных лекарств

Россия
«Я постоянно думала, как бы не сломаться, не опустить руки»
Россиянка год боролась с раком. И фотографировала каждый день своей новой жизни
«В 90-е появились огромные свалки, которыми управляли бандиты»
В России началась мусорная реформа. Что она изменит?
«Понимаешь, что ничего не можешь»
Почему в России так сложно найти хорошего врача
«Недовольные, привыкшие кайфожорить, врать и ненавидеть»
Истории российских наркоманов о боли, ломке и уходе в мир иной
Выявлена схема криминализации гражданского активизма в России
Настя Рыбка отказалась попить кофе с министром «за очень большие деньги»
Цыгане полгода держали в рабстве мужчину
Все материалы
Мир
Ким Чен Ын и Дональд ТрампДональд Трамп и Ким Чен Ын не договорились
Северная Корея останется под санкциями, судьба переговоров под угрозой
Германия заплатила деньги соучастнику терактов и обеспокоилась
Израиль обвинил ООН во лжи из-за мертвых палестинцев
В Швеции нашли второго шпиона за два дня
Индийские военные у обломков упавшего вертолетаИндия и Пакистан устроили воздушный бой
Ядерные державы на грани войны из-за террористов
«Американцы даже дипломатов своих не могут защитить»
США победили в Ираке, а теперь уходят с позором. Наемник объясняет, почему так вышло
Врезавшийся в мост российский сухогруз протаранил круизный лайнер
Все материалы
Бывший СССР
An Azeri helps his compatriot, injured during the recent fighting with Armenians, to get the helicopter in the town of Fizully (20 mk. from Iran border) August 7. About 12 percent of Azerbaijan's territories, including Nagorno-Karabakh, is under Armenian occupation - PBEAHUNJNDC«Азербайджанцы думали, что с нами можно шутить»
Войсковая операция или геноцид. Что известно о самом страшном эпизоде карабахской войны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си ЦзиньпинБольшой восточный брат
Китай помогает Белоруссии строить ракеты в обмен на ресурсы. У Лукашенко новый союзник
«Нас не считают за людей»
В горах между Россией и Грузией есть лишь одна дорога. Каждую зиму там приходится выживать
Объяснено срывание Порошенко шапки с головы украинки
Украина отчаялась продать арестованное российское судно
Порошенко захотели судить на международном трибунале из-за Донбасса
Порошенко сорвал шапку с головы девушки и рассмешил пользователей сети
Все материалы
Экономика
«Они ждали прекрасного будущего, но оно не наступило»
В России не ценят таланты людей с аутизмом. Их держат в интернатах и лишают работы
С титановым упорством
Производитель медицинских товаров — о бизнесе прошлого и настоящего
Кудрин назвал россиян отсталыми
В JTI увидели возможности для роста рынка вейп-устройств в России
Российский банкрот отсудил миллионы у компании из США
Американского инвестора оставили за решеткой в Москве
Пенсионный фонд Норвегии решил избавиться от госдолга России
Все материалы
Силовые структуры
«Деньги за вас уже получили»
Полицейские пообещали россиянину свободу за съемки в телешоу. Гонорар они забрали себе
«Главная угроза для воров — они сами»
В России объявили войну криминальным авторитетам. С ними хотят бороться как при Сталине
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
У бывшего главы Серпуховского района нашли новые богатства
Арестованный чиновник запугивал следователя экстрасенсами и порчей
Готовившим теракт у посольства Франции в Москве по заказу ИГ вынесли приговор
Майора Черноморского флота с подругой посадили за шпионаж в пользу Украины
Все материалы
Наука и техника
Полет в никуда
Россия тратит миллиарды на космос и копейки на инженеров. Куда уходят деньги?
Как быстро российские ракеты долетят до США
«Посейдон» и «Циркон»: Путин рассказал о супероружии России, но пообещал не нападать первым
Божья роса
Американцы пережили конец света и начали войну за спирт: Far Cry New Dawn
В России захотели направить Су-57 против F-35
Марсоход нашел неизвестные науке организмы
Украинским Т-84 и российским Т-90С спрогнозировали «настоящий боевой дебют»
Зафиксировано рождение загадочных детей-химер
Все материалы
Спорт
Гарет Бэйл Ломаный испанский
Суперзвезда Гарет Бэйл должен был заменить Роналду. Но в «Реале» он так и не стал своим
Тренер Медведевой прокомментировал слухи о возвращении фигуристки в Россию
Вратарь МЮ захотел зарплату более полмиллиона евро в неделю
Российские лыжницы завоевали медаль в эстафете на чемпионате мира
Российская биатлонистка пожаловалась на желающих ей смерти фанатов
Российский боец ММА умер в 21 год
«Нужно верить, что ты лучший. Иначе задавят»
Российский гонщик Сироткин потерял место в «Формуле-1». Но рассказал нам, как вернется
Все материалы
Культура
Фрагмент картины «Гилас и нимфы», 1896Проклятие и инцест
Русская сказка и «Сто лет одиночества» на новый лад: главные книги февраля
«Зарезать и сжечь эту мразь!»
В Дагестане радикалы борются с женской сексуальностью. Им помогает Хабиб Нурмагомедов
Глаза б не евровидели
На Украине новый кризис — из-за «Евровидения». В нем винят Россию
Санса из «Игры престолов» призналась в регулярных поцелуях с Арьей
В новом трейлере «Людей Икс» показали разрушительную силу Темного Феникса
Неизвестные обновили российский арт-объект и восславили грудь вместо труда
Раскрыт «большевистский» секрет успеха Шнурова и Сукачева
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я работаю на людей, а не на полицию»
Известной журналистке угрожают тюрьмой и советуют уйти по-хорошему. Ей 12 лет
Мое тело — всеобщее дело
Женская сексуальность, мировой упадок и милые бабушки глазами лучших фотографов
Дружба пакистанца и индийца на фоне вражды их стран растрогала соцсети
Сервис предложил перевести «с женского языка на мужской» и подвергся критике
Невеста обиделась на подаренное женихом кольцо и прослыла алчной
Декольте телеведущих НТВ возмутили казахстанского аксакала
Планета отчаяния
Лучшие фотографы заставляют усомниться, есть ли в этом мире добро
Все материалы
Ценности
Первая супермодель СССР
Эта россиянка была музой Лагерфельда и Сен-Лорана, а умерла в бедности и одиночестве
«Подходит большой черный парень и просит набить купола»
 
Черная мама
Она одевала лучших темнокожих актеров и супергероев. Теперь ее заслуги признали
В Чечне высмеяли платье американского актера и вспомнили об «отсечении голов»
Ким Кардашьян в прозрачном платье в 15-градусный мороз взволновала фанатов
Названы самые модные вещи года
У замены Лагерфельда нашлась замена
Все материалы
Путешествия
Моряки пустыни
Соль, песок и воспоминания о рыбе. Чем живут люди, у которых пропало целое море
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Дети и монахи любят бросать в приезжих булыжники»
Он проехал через весь Тибет и встретил живого Будду
В России под лавиной погиб известный спасатель и лыжник
У российского самолета отказал двигатель через пять минут после взлета
Россиянам показали обновленные вагоны купе
Суеверный пассажир кинул монетки в двигатель самолета и пошел под суд
Все материалы
Из жизни
Взрыв из прошлого
Эти люди очнулись в будущем. Их память стерла десятки лет жизни
«Доживу до 180 лет, если выживу»
Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
Джек-раздеватель
Кровавый убийца держал в страхе лондонских проституток. Его пытались вычислить полвека
Маленькую девочку с огромными кулаками спасла липосакция
Неумелые врачи семь лет принимали опухоль мозга за мигрень
Китаянка ограбила бывшего парня ради свадьбы с нынешним
Австралийка устала скрываться с едой в туалетах и похудела вдвое
Все материалы
Джентльмены, заводите моторы! Аминь.
Как саентологи продвигали свою религию через автогонки
Тридцатилетие Honda NSX
«Народный спорткар» из Японии, который дал бой Ferrari и Porsche
Мечтая о Camry
Новая Toyota Corolla: революция или ничего особенного?
Байки на льду
Посмотрите, как российские мотоциклы готовятся к зимнему рекорду скорости
UAZ Patriot обзавелся очень зеленой «лайфстайл» версией
В России Renault Duster подорожал после обновления
Nissan раскрыл информацию об оснащении обновленного Qashqai
Все материалы
Дом
Не по-детски
Многодетным россиянам пообещали дешевую ипотеку. На что рассчитывать остальным?
«Сейчас кого угодно можно выселить за пять минут»
Муж лишил россиянку прав на общее имущество. Но она не сдается
По соточке
Под Москвой есть дачи дешевле 150 тысяч рублей. Стоит ли их покупать?
Москвичей уличили в нежелании покупать дешевые квартиры
Под самой суровой тюрьмой США нашли секретный тоннель
Российским миллионерам посоветовали снимать жилье
Богатым россиянам ограничили ипотеку
Все материалы