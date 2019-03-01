Мир
 
Последние новости
Индия объявила об уничтожении пакистанского F-16 своим МиГ-21
Главаря банды лженаркополицейских Клеву посадили на 13 лет
Полицейский встретил бешеную лису и получил пулю в грудь
Названо новое последствие климатической катастрофы
Умерла звезда украинского телешоу «Битва экстрасенсов»
Названа причина отсутствия большого числа оправдательных приговоров в России
Лукашенко назвал будущего президента Украины
Стали известны подробности боя 6 роты в Аргунском ущелье
Российскую экономику назвали сильной
Российских спортсменов оставили без алкоголя
Новости партнеров

Чернокожий возглавил неонацистов и решил их уничтожить

Перейти в «Мою Ленту»

Одну из крупнейших неонацистских организаций США — Национал-социалистическое движение (National Socialist Movement, NSM) — возглавил чернокожий активист, пообещавший уничтожить ее изнутри. Об этом сообщает NBC News.

Согласно судебным документам, Джеймс Харт Стерн (James Hart Stern) хочет использовать свою должность, чтобы «подорвать защиту организации в суде».

NSM, базирующаяся в Детройте, в числе других экстремистских группировок, находится под следствием с 2017 года из-за участия в неонацистском факельном шествии в Шарлоттсвилле. Мужчина подал прошение, чтобы суд вынес решение в отношении организации (признал ее экстремистской) до того, как начнется заседание по делу.

Стерн стал лидером NSM в январе, сменив на посту Джеффа Шопа (Jeff Schoep). Однако в документах организации не поясняется, как именно и почему произошла смена руководства. В то же время издание отмечает, что после прихода Стерна его начали сравнивать с героем фильма Спайка Ли «Черный клановец». По сюжету чернокожий полицейский внедряется в Ку-клукс-клан.

Ни Стерн, ни Шоп не ответили на запрос NBC News о комментарии. Изданию удалось связаться с другим активистом движения, отстаивающего превосходство белой расы. Мэтью Хаймбах (Matthew Heimbach) когда-то был членом Национал-социалистического движения. По его словам, то, что Стерн стал главой организации и хочет положить ее существованию конец — «очень печально».

В Шарлоттсвилле 12 августа 2017 года неонацисты провели стихийное факельное шествие, требуя от местных властей отказаться от сноса памятника генералу конфедератов Роберту Эдварду Ли (участнику гражданской войны между Севером и Югом США). После этого в городе вспыхнули беспорядки, в которых пострадали 15 человек. Позднее на шествии против акции ультраправых автомобиль на большой скорости въехал в толпу, погиб один человек, еще 19 — получили ранения. В тот же день на окраине города упал полицейский вертолет, погибли два человека. Власти связали крушение с произошедшими ранее событиями.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Neo-Nazi group's new leader is a black man who vows to dissolve it
Владелице родного дома Гитлера заплатят полтора миллиона евро
В Великобритании объявили о зарождении «культа смерти»
Трамп назвал расизм злом и пообещал наказать виновных в событиях в Шарлотсвилле
Другие материалы рубрики
Мир00:0225 февраля

«Почему Россия вкладывает деньги в Венесуэлу, а не в Сибирь?»

Николас Мадуро — неудачник и проблемный союзник. Но дружба с ним сулит миллиарды
13:06Сегодня

Проститутки стали камнем преткновения для итальянских популистов

12:23Сегодня

Эсминец США оказался между двумя российскими фрегатами

12:51Сегодня

Пакистан согласился на помощь России наперекор Индии

Мир00:0827 февраля

«Американцы даже дипломатов своих не могут защитить»

США победили в Ираке, а теперь уходят с позором. Наемник объясняет, почему так вышло
10:17Сегодня

Фрагмент воздушного боя между Индией и Пакистаном попал на видео

10:55Сегодня

Северная Корея умолчала о провале переговоров с Трампом

01:27Сегодня

Россия заблокировала проект резолюции США по Венесуэле в Совбезе ООН

Мир00:2722 января

Курильские и российские

Япония придумала проблему спорных островов. 70 лет это губит отношения с Россией
15:5728 февраля

Су-30 и F-16 сошлись в воздушном бою Индии и Пакистана

09:40Сегодня

США пообещали миллион долларов за сына Усамы бен Ладена

09:56Сегодня

Военный самолет США провел дополнительную разведку над Россией

Россия
«Плохо? Не все. Не тут»
В России есть хорошие отечественные лекарства. Когда их будет хватать на всех?
«В 90-е появились огромные свалки, которыми управляли бандиты»
В России началась мусорная реформа. Что она изменит?
Сергей ШнуровТюрьма для воров в законе и Шнуров в Госдуме
Как изменится жизнь россиян: главные законы марта
«Недовольные, привыкшие кайфожорить, врать и ненавидеть»
Истории российских наркоманов о боли, ломке и уходе в мир иной
Стали известны подробности боя 6 роты в Аргунском ущелье
Названа причина отсутствия большого числа оправдательных приговоров в России
«Я постоянно думала, как бы не сломаться, не опустить руки»
Россиянка год боролась с раком. И фотографировала каждый день своей новой жизни
Все материалы
Мир
Ким Чен Ын и Дональд ТрампДональд Трамп и Ким Чен Ын не договорились
Северная Корея останется под санкциями, судьба переговоров под угрозой
Чернокожий возглавил неонацистов и решил их уничтожить
Эсминец США оказался между двумя российскими фрегатами
Пакистан согласился на помощь России наперекор Индии
Фрагмент воздушного боя между Индией и Пакистаном попал на видео
Северная Корея умолчала о провале переговоров с Трампом
Индийские военные у обломков упавшего вертолетаИндия и Пакистан устроили воздушный бой
Ядерные державы на грани войны из-за террористов
Все материалы
Бывший СССР
An Azeri helps his compatriot, injured during the recent fighting with Armenians, to get the helicopter in the town of Fizully (20 mk. from Iran border) August 7. About 12 percent of Azerbaijan's territories, including Nagorno-Karabakh, is under Armenian occupation - PBEAHUNJNDC«Азербайджанцы думали, что с нами можно шутить»
Войсковая операция или геноцид. Что известно о самом страшном эпизоде карабахской войны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си ЦзиньпинБольшой восточный брат
Китай помогает Белоруссии строить ракеты в обмен на ресурсы. У Лукашенко новый союзник
«Нас не считают за людей»
В горах между Россией и Грузией есть лишь одна дорога. Каждую зиму там приходится выживать
Климкин заявил об украинском происхождении России и Белоруссии
Порошенко ущипнул мужчину за нос и попал на видео
Раскрыта позиция США по новому походу украинских кораблей в Керченский пролив
Два сторожа попытались «выглядеть крутыми» и сели за пропаганду терроризма
Все материалы
Экономика
«Они ждали прекрасного будущего, но оно не наступило»
В России не ценят таланты людей с аутизмом. Их держат в интернатах и лишают работы
«Почта России» захотела выйти за пределы России
Российскую экономику назвали сильной
Белоруссия задумалась об аналоге евро с Россией
Россиянам предложили самостоятельно управлять пенсией
Венесуэльцы начали покупать доллары без риска сесть
Tesla станет доступнее
Все материалы
Силовые структуры
«Молодых матерей сажали за миллиграммы»
В России решили смягчить наказания за наркотики. Это поддержала даже полиция
«Деньги за вас уже получили»
Полицейские пообещали россиянину свободу за съемки в телешоу. Гонорар они забрали себе
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Смертельное столкновение Lexus с машиной ДПС попало на видео
В России сорвали серию терактов против власти
Родительский самосуд над школьником с окунанием в унитаз обрастет делами
Раскрыта причина гибели группы Дятлова
Все материалы
Наука и техника
«Единственный случай, когда Русь оказалась завоеванной»
Чем Россия обязана Золотой Орде и почему Москва победила в борьбе за власть
Божья роса
Американцы пережили конец света и начали войну за спирт: Far Cry New Dawn
Полет в никуда
Россия тратит миллиарды на космос и копейки на инженеров. Куда уходят деньги?
Названы последствия ядерной войны между Индией и Пакистаном
Опровергнут миф о пользе выходных
Обнаружен новый способ предотвращения рака
«Армату» назвали музейным экспонатом
Все материалы
Спорт
«Вы убили девочку»
Медведева попала на чемпионат мира и стала врагом России. Почему?
Игроку НХЛ порезали горло лезвием конька
Российских спортсменов оставили без алкоголя
Нурмагомедов пожаловался на тяжелую жизнь мужчины
Вернувшаяся к Тутберидзе фигуристка объяснила уход от тренера Медведевой
Поражение СКА связали с русским разгильдяйством
Гарет Бэйл Ломаный испанский
Суперзвезда Гарет Бэйл должен был заменить Роналду. Но в «Реале» он так и не стал своим
Все материалы
Культура
«Я стараюсь не делать того, что мне не хочется»
Алексей Серебряков о сотрясании воздуха, выживании и будущем России
Глаза б не евровидели
На Украине новый кризис — из-за «Евровидения». В нем винят Россию
Фрагмент картины «Гилас и нимфы», 1896Проклятие и инцест
Русская сказка и «Сто лет одиночества» на новый лад: главные книги февраля
Украинские националисты собрались сорвать концерты Жванецкого
Цирковые артисты обвинили Запашного в мошенничестве
Санса из «Игры престолов» призналась в регулярных поцелуях с Арьей
Умер четырехкратный обладатель «Оскара»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я работаю на людей, а не на полицию»
Известной журналистке угрожают тюрьмой и советуют уйти по-хорошему. Ей 12 лет
Частый просмотр порно назвали возбудителем бисексуальности
Планета отчаяния
Лучшие фотографы заставляют усомниться, есть ли в этом мире добро
Журналистка отказалась от алкоголя на месяц и рассказала о борьбе с зависимостью
Хакеры украли данные о пользователях через популярный браузер
Стример прожил неделю в очках виртуальной реальности и поделился опытом
Российская продавщица нокаутировала покупателя и покорила сердца иностранцев
Все материалы
Ценности
Первая супермодель СССР
Эта россиянка была музой Лагерфельда и Сен-Лорана, а умерла в бедности и одиночестве
«Подходит большой черный парень и просит набить купола»
 
Черная мама
Она одевала лучших темнокожих актеров и супергероев. Теперь ее заслуги признали
Эмили Ратаковски прорекламировала купальник топлес
Ким Кардашьян в прозрачном платье в 15-градусный мороз взволновала фанатов
В Чечне высмеяли платье американского актера и вспомнили об «отсечении голов»
У замены Лагерфельда нашлась замена
Все материалы
Путешествия
«Выпиваем шнапса и летим по темному склону»
Ешь, пей и катайся. Зачем ехать в Тироль
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
Моряки пустыни
Соль, песок и воспоминания о рыбе. Чем живут люди, у которых пропало целое море
Жуткая вонь в самолете привела к экстренной посадке и госпитализации пассажиров
У российского самолета отказал двигатель через пять минут после взлета
В России под лавиной погиб известный спасатель и лыжник
В России изобрели «бухлодку»
Все материалы
Из жизни
«Почему я должна возвращаться домой к пылесосу?»
Эти старики отказались доживать последние годы на скучной пенсии. И ушли в полный отрыв
«Доживу до 180 лет, если выживу»
Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
Взрыв из прошлого
Эти люди очнулись в будущем. Их память стерла десятки лет жизни
Самую тяжелую в мире рыбу впервые нашли в США
Канадскому подростку заменили колено повернутой задом наперед ступней
Мексиканец больше 18 лет отсидел в тюрьме за ненастоящее убийство
Невинный поцелуй изуродовал ребенка
Все материалы
Один за двоих
Самый популярный легковой Lexus перестал быть машиной только для пенсионеров
То, чего не может быть
Как будет выглядеть Toyota Supra кабриолет, универсал или ее бюджетная версия на штамповке
Джентльмены, заводите моторы! Аминь.
Как саентологи продвигали свою религию через автогонки
Тридцатилетие Honda NSX
«Народный спорткар» из Японии, который дал бой Ferrari и Porsche
Начались продажи самой дешевой Tesla Model 3
UAZ Patriot обзавелся очень зеленой «лайфстайл» версией
В России Renault Duster подорожал после обновления
Все материалы
Дом
Высокий класс
Чей это небоскреб? Головокружительный тест
По соточке
Под Москвой есть дачи дешевле 150 тысяч рублей. Стоит ли их покупать?
Не по-детски
Многодетным россиянам пообещали дешевую ипотеку. На что рассчитывать остальным?
Российского депутата уличили в обмане дольщиков и объявили в розыск
Россиянин украл квартиру у покойника и отделался условным сроком
Богатым россиянам ограничили ипотеку
Россиянам пообещали дешевую ипотеку в 2020 году
Все материалы