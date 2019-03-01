Чернокожий возглавил неонацистов и решил их уничтожить

Одну из крупнейших неонацистских организаций США — Национал-социалистическое движение (National Socialist Movement, NSM) — возглавил чернокожий активист, пообещавший уничтожить ее изнутри. Об этом сообщает NBC News.

Согласно судебным документам, Джеймс Харт Стерн (James Hart Stern) хочет использовать свою должность, чтобы «подорвать защиту организации в суде».

NSM, базирующаяся в Детройте, в числе других экстремистских группировок, находится под следствием с 2017 года из-за участия в неонацистском факельном шествии в Шарлоттсвилле. Мужчина подал прошение, чтобы суд вынес решение в отношении организации (признал ее экстремистской) до того, как начнется заседание по делу.

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Стерн стал лидером NSM в январе, сменив на посту Джеффа Шопа (Jeff Schoep). Однако в документах организации не поясняется, как именно и почему произошла смена руководства. В то же время издание отмечает, что после прихода Стерна его начали сравнивать с героем фильма Спайка Ли «Черный клановец». По сюжету чернокожий полицейский внедряется в Ку-клукс-клан.

Ни Стерн, ни Шоп не ответили на запрос NBC News о комментарии. Изданию удалось связаться с другим активистом движения, отстаивающего превосходство белой расы. Мэтью Хаймбах (Matthew Heimbach) когда-то был членом Национал-социалистического движения. По его словам, то, что Стерн стал главой организации и хочет положить ее существованию конец — «очень печально».

В Шарлоттсвилле 12 августа 2017 года неонацисты провели стихийное факельное шествие, требуя от местных властей отказаться от сноса памятника генералу конфедератов Роберту Эдварду Ли (участнику гражданской войны между Севером и Югом США). После этого в городе вспыхнули беспорядки, в которых пострадали 15 человек. Позднее на шествии против акции ультраправых автомобиль на большой скорости въехал в толпу, погиб один человек, еще 19 — получили ранения. В тот же день на окраине города упал полицейский вертолет, погибли два человека. Власти связали крушение с произошедшими ранее событиями.

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