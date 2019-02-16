В Великобритании объявили о зарождении «культа смерти»

Британские подростки активно вовлекаются в различные неонацистские движения, сообщает The Independent со ссылкой на исследование общественной организации Hope not Hate, проводящей кампании по противодействию различным формам экстремизма.

Новоявленные неонацисты — дети в возрасте от 13 лет — вербуются в интернете и обычно не имеют четкой цели, однако их идеология гораздо «жестче и мрачнее, чем когда-либо», утверждает один из авторов исследования Данкан Кэхилл (Duncan Cahill). «Это культ смерти», — подчеркнул он.

По его словам, примкнувшие к неонацизму подростки хотят, чтобы их боялись и уважали, а идеологи вместо футбольных хулиганов теперь вербуют тех, кто увлечен даркнетом и «диванными фантазиями». Угроза правого терроризма от таких одиночек, ставших поклонниками радикальных идей через сеть, становится все сильнее. «Это начинает отражать то, что мы видели, когда многие дети уезжали в Сирию», — пояснил эксперт.

Материалы по теме Взорвать Британию Соединенное Королевство уже 48 лет ведет необъявленную войну с бомбистами

К активному распространению неонацизма среди молодежи привел в том числе упадок ультраправых политических партий, полагает Кэхилл. Истинную численность британских неонацистских ячеек, как указал эксперт, трудно выяснить из-за того, что их члены, выходя в интернет, используют средства шифрования.

The Independent напоминает, что в Великобритании резко растет доля крайне правых среди тех, кто был заподозрен в терроризме.

Об угрозе волны ультраправого терроризма британские власти предупреждали еще в феврале 2018 года. Тогда глава антитеррористического отдела полиции Лондона Марк Роули заявил, что эта угроза «намного выше, чем принято считать».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!