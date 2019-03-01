Назван самый кровавый хоррор в истории кино

Американская актриса Джессика Честейн заявила на программе «Ночное шоу с Джимми Фэллоном», что сиквел «Оно» стал самым кровавым фильмом. Запись интервью опубликована на YouTube-канале The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Артистка исполнила роль Беверли Марш в новой картине Андреса Мускетти. По ее словам, во время работы над одной из сцен киноленты участник съемок отметил, что было использовано самое большое количество крови за всю историю кино.

«Я вот что скажу: на следующий день я выковыривала кровь из своих глаз. Но фальшивую кровь, фальшивую», — поделилась Честейн.

В 90-е по мотивам романа Стивена Кинга «Оно» вышел мини-сериал с Тимом Карри в главной роли. В 2017 году Мускетти снял фильм, рассказывающий о семерых детях, которых мучает клоун Пеннивайз. Мировая премьера второй части киноленты состоится 5 сентября.

Осенью 2018 года издание IndieWire составило рейтинг лучших хорроров в истории кинематографа. Первую строчку занял фильм Стэнли Кубрика «Сияние». В первую десятку также попали ленты «Техасская резня бензопилой», «Ребенок Розмари», «Изгоняющий дьявола», «Хэллоуин» 1978 года, «Психо», «Глаза без лица», «Нечто», «Чужой» и «Ночь живых мертвецов».

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