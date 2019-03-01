На руке британской королевы разглядели синюю гематому

Британские таблоиды обратили внимание на крупную гематому на руке британской королевы Елизаветы II. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Синяк на тыльной стороне левой кисти королевы виден на официальных фотографиях, сделанных во время встречи Елизаветы II и королевской принцессы Анны с королем Иордании Абдаллой II ибн Хусейном, его женой, королевой Ранией аль-Абдуллой и старшим сыном, наследным принцем Хусейном ибн Абдаллой. Букингемский дворец отказался комментировать происхождение гематомы.

Daily Mail отмечает, что в июне 2018 года недомогание помешало 92-летней королеве приехать на службу по случаю 200-летия ордена Святых Михаила и Георгия, которая проходила в соборе святого Павла в Лондоне. Месяцем ранее она пережила операцию по удалению катаракты.

Елизавета Александра Мария Виндзор родилась в 1926 году и взошла на престол в 27 лет. Она пребывает на троне дольше всех ныне живущих монархов мира. Кроме того, ей удалось побить рекорд по продолжительности правления в Великобритании, поставленный королевой Викторией. 21 апреля 2019 года Елизавете II исполнится 93 года.

В феврале сообщалось, что 97-летний супруг Елизаветы II, герцог Эдинбургский Филипп добровольно отказался от водительского удостоверения. Поводом для этого стала авария, в которую он попал в январе в графстве Норфолк.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!