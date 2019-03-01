Кардиолог обвинил вегетарианскую диету в преждевременной смерти матери

Британский кардиолог Асем Малхотра (Aseem Malhotra) заявил, что вегетарианская диета его матери привела к ее преждевременной смерти. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Аниша Малхотра (Anisha) скончалась в декабре в Манчестере от сепсиса в возрасте 68 лет. Ее сын считает, что к развитию инфекции привела несбалансированная диета женщины: она ела только продукты растительного происхождения, а также потребяла очень много сладкого. Аниша страдала от ожирения, дисцита — воспаления межпозвоночных дисков, и саркопении — дегенеративного изменения скелетной мускулатуры.

«Даже если забыть о ее любви к вредной пище, проблема вегетарианства заключается в том, что человек получает недостаточно белка и питательных веществ.Так случилось и с моей матерью, в ее организме было недостаточно белка, что привело к снижению мышечной массы, общей слабости и уязвимости к инфекциям», — утверждает мужчина.

Асем заявил, что не считает вегетарианство здоровым образом жизни из-за того, что в рационе отказавшихся от мяса людей не хватает железа, белка и витамина B12. Отстаивая свою точку зрения, он сослался на Индию — страну, в которой самое большое в мире количество веганов и вегетарианцев, прозванную «центром мирового диабета». По данным Индийской диетической ассоциации, 84 процента веганов и вегетарианцев страдают от дефицита белка, среди потребляющих мясо таких людей 65 процентов.

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