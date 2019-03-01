Венесуэльцы начали покупать доллары без риска сесть

Центробанк Венесуэлы открыл первые за 16 лет обменные пункты, в которых граждане могут купить иностранную валюту по официальному курсу. Об этом заявил глава ЦБ Хавьер Моралес, которого цитирует издание Ultimas Noticias.

«Банк Венесуэлы, первым в стране, с сегодняшнего дня открывает пункты продажи и покупки валюты», — заявил Моралес. По его словам, с 1 марта первые обменные пункты открылись в столицы страны Каракасе. В ближайшее время менять валюту смогут и жители других регионов.

Также право совершать обменные операции получат частные банки и финансовые компании, но для этого они должны будут получить лицензию в ЦБ.

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С 2003 по 2018 годы в Венесуэле действовал запрет на свободный обмен валюты. Так власти пытались справиться с оттоком капитала на фоне экономического кризиса. В уголовном кодексе была предусмотрена статья за обменные операции.

Кроме того, в последние годы в стране существует два параллельных курса местной валюты — боливара. Курс на черном рынке отличается от официального, устанавливаемого ЦБ. До недавнего времени купить доллары и евро у нелегальных спекулянтов можно было в несколько тысяч раз дороже официального курса, по которому обменные операции могли производить только компании-импортеры через счета в банках.

В 2018 году власти провели денежную реформу. В рамках нее боливар был деноминирован: с купюр убрали пять нулей, а на смену ему пришла фактически новая валюта — суверенный боливар, равняющийся ста тысячам прежних боливаров. Одновременно ЦБ установил новый официальный курс к доллару и евро, практический идентичный тому, что сформировался на черном рынке. Однако с тех пор нелегальный курс снова вырос.

Также в прошлом году Конституционная ассамблея сняла все ограничения на покупку иностранной валюты физическими лицами и отменила уголовное наказание за такие операции.

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