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Кудрин раскритиковал стоящую миллиарды информатизацию министерств

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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал электронные базы российских министерств и ведомств очень слабыми, хотя на них ежегодно тратятся миллиарды рублей. Об этом в субботу, 2 марта, сообщает РИА Новости.

«Есть передовые министерства, где очень читаемые материалы или более-менее сопоставимые данные. Но в большинстве случаев это очень слабые базы данных, недостоверные, необновляемые», — отметил он, выступая на Дне открытых данных в Фонде развития интернет-инициатив.

Кудрин добавил, что его ведомству нужны «более строгие данные», а существующими базами пользоваться тяжело. При этом, по его словам, на информатизацию министерств и ведомств каждый год уходит 100 миллиардов рублей, при этом процесс, очевидно, неэффективен.

Он добавил, что Счетная палата работает над мерами, которые смогут поднять ее уровень.

Ранее Кудрин заявлял, что Россия сильно отстала от стран «Большой семерки» по уровню производительности труда. Но может наверстать упущенное, если будет «вовлечена в международный процесс формирования новых моделей управления».

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