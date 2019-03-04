В Москве упали цены на престижное жилье

Средний бюджет покупки квартиры бизнес-класса в Москве снизился на 30 процентов за три года, достигнув в феврале 2019-го 19 миллионов рублей. Об этом говорится в исследовании аналитиков компании «Азбука Жилья» (есть в редакции «Ленты.ру»).

«Средняя стоимость однокомнатных квартир [бизнес-класса в Москве] опустилась с 15,9 до 11,5 миллиона рублей, двухкомнатных — с 24,5 до 16,2 миллиона рублей, а трехкомнатных — с 32,01 до 24,3 миллиона рублей. Минимальная же стоимость в сегменте бизнес-класса теперь находится на уровне 4,32 миллиона рублей», — прокомментировал результаты исследования Владимир Каширцев, генеральный директор компании.

Причинами такого снижения цен аналитики называют значительный рост предложения и сокращение площади квартир. Так, по статистике «Азбуки Жилья», объем предложения жилья в новостройках бизнес-класса достиг к февралю 2019 года 1,4 миллиона квадратных метров — это почти половина всего первичного предложения в старых границах Москвы.

Средняя площадь столичной квартиры бизнес-класса снизилась относительно февраля 2016-го на 20 процентов — с 96,1 до 76,8 квадратного метра.

Во второй половине 2018 года аналитики компании Est-a-Tet констатировали снижение стоимости элитной недвижимости в столице. По их статистике, средняя цена элитных апартаментов в Москве за год снизилась на 24 процента, до уровня в 863,9 тысячи рублей за квадратный метр.

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