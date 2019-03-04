Заблокированные из-за смерти создателя биржи кошельки оказались пустыми

Кошельки криптобиржи QuadrigaCX, где, как предполагалось, хранятся десятки миллионов долларов, принадлежащие тысячам пользователей, оказались пустыми. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в компании Ernst & Young, контролирующей процесс защиты от кредиторов.

Сотрудники консалтинговой организации обнаружили шесть депозитариев, которые использовались для хранения средств. Оказалось, что пять из них опустели еще в апреле 2018 года. Последний использовался как промежуточный — для перевода денег на другой счет. Последняя транзакция с его участием была зафиксирована 3 декабря 2018 года.

С 2014 по 2018 год средний ежемесячный совокупный остаток на счетах составлял 124 биткоина (почти 460 тысяч долларов).

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Ранее стало известно, что средства 115 тысяч пользователей биржи QuadrigaCX оказались заблокированы на «холодных» кошельках. Их в зашифрованном виде хранил лично гендиректор организации Джеральд Коттен (Gerald Cotten).

После его внезапной смерти в декабре 2018 года никто не мог вскрыть депозитарии, защищенные паролями. По предварительным данным, там находилось около 180 миллионов долларов в криптовалюте и 70 миллионов долларов в фиатах.

В феврале 2019 года компания вступила в процесс по защите от кредиторов. Вдова Коттена утверждала, что специально нанятым хакерам необходимо время для взлома кошельков. Она надеялась вернуть средства пользователей их владельцам. Однако многие пользователи биржи с недоверием отнеслись к версии о смерти Коттена: по их мнению, он инсценировал свою гибель, чтобы скрыться со всеми деньгами.

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