Названа богатейшая женщина в мире

Журнал Forbes назвал наследницу компании L’Oréal Франсуазу Беттанкур Майерс самой богатой женщиной мира.

По данным издания, состояние Беттанкур Майерс оценивается в 49,3 миллиарда долларов. За год она стала богаче на 7,1 миллиарда долларов благодаря увеличившимся доходам косметической компании.

Беттанкур Майерс является главой L’Oréal, а также входит в совет директоров с 1997 года. Отмечается, что на данный момент предпринимательница и ее семья владеют 33 процентами компании. В список богатейших женщин мира она вошла в прошлом году после смерти матери, Лилиан Беттанкур, которая также ежегодно входила в рейтинг.

Вторым по размеру среди женщин в мире стало состояние дочери основателя ритейлера Walmart Элис Уолтон, которая возглавляла список в прошлом году. Третье место заняла Жаклин Марс, внучка основателя американской кондитерской компании Mars.

В списке самых богатых людей мира Франсуаза Беттанкур Майерс занимает 15-е место.

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