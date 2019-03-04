Футболист порезал соперников во время предматчевого рукопожатия

Турецкий полузащитник «Амедспора» Мансур Чалар пронес лезвие на матч третьего дивизиона чемпионата Турции против «Сакарьяспор». Видеорепортаж размещен на YouTube-канале местной телесети TV 264.
33-летний хавбек порезал нескольких соперников во время предматчевого рукопожатия. Лезвие Чалара оставило неглубокие порезы. Судья тем не менее позволил провести матч, который завершился со счетом 1:1. После игры представители «Сакарьяспора» обратились в полицию. Также клуб известил об инциденте Федерацию футбола Турции.
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