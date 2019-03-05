В Китае нашли древний сосуд с «эликсиром бессмертия»

Археологи обнаружили древний бронзовый горшок с жидкостью, которая, согласно верованиям древних китайцев, могла даровать бессмертную жизнь. Об этом сообщает издание Science Alert.

Сосуд нашли во время раскопок в городском округе Лоян провинции Хэнань в центральной части Китая. Он находился в гробнице площадью 210 квадратных метров и датирован периодом существования империи западная Хань (от 202 года до нашей эры до 8 года нашей эры). Вместе с ним исследователи нашли другие артефакты, включая глиняные горшки и лампу.

Внутри сосуда находились 3,5 литра жидкости, пахнущей вином. Результаты анализа показали, что содержимое представляет собой смесь нитрата калия и квасцового камня (алунита). По словам ученых, это соответствует рецепту «эликсира бессмертия», который известен из даосистских текстов.

Известно о существовании различных рецептов «эликсира бессмертия» в древних цивилизациях. Они включали такие компоненты, как золото, нефрит, ртуть, мышьяк, а также многие другие вещества, обладающие токсичными свойствами. Употребление таких жидкостей часто приводило к отравлениям и смерти.

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